Іспанія

Бразилець отримав пошкодження у матчі Суперкубка Іспанії.

Правий вінгер Барселони Рафінья травмувався у матчі проти Осасуни у рамках півфіналу Суперкубка Іспанії, який відбувся вчора, 11 січня.

Тести показали, що у 27-річного бразильця травма двоголового м'яза лівого стегна. Хоча б приблизний час відсутності гравця не було повідомлено.

У цьому сезоні Рафінья вже взяв участь у 20 матчах Барселони у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 7 асистами.

Вінгер не допоможе "блаугранас" у фіналі Суперкубка Іспанії, де їм протистоятиме мадридський Реал. Матч відбудеться 14 січня в Ер-Ріяді.