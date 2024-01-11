Іспанія

Фінал турніру відбудеться 14 січня в Ер-Ріяді.

Сьогодні, 11 січня, відбувся другий півфінал Суперкубку Іспанії, у якому Барселона обіграла Осасуну (2:0).

Перемогу каталонській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Роберта Левандовські та Ламіна Ямала.

Таким чином, у фіналі турніру Барселона зустрінеться з мадридським Реалом, який напередодні в овертаймі дотиснув Атлетіко (5:3).

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 14 січня в Ер-Ріяді о 21:00 за київським часом.

Рекордсменом за кількістю перемог у Суперкубку Іспанії є Барселона, на рахунку якої 14 перемог, зокрема минулого сезону. Реал вигравав трофей 12 разів.