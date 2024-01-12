Іспанія

Не все ще втрачено, особливо для такої команди.

12 січня, у рамках 21-го туру АПЛ, Ньюкасл буде приймати Манчестер Сіті. Напередодні цього матчу, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами.

"Прямо зараз – я вірю у нашу перемогу в чемпіонаті. Скільки очок можна здобути? Залишилось 18 чи 19 матчів? Ми відстаємо лише на п'ять пунктів, статистично це не велика різниця. Ми хочемо створити спадщину та династію.

Чи це реально? Зараз ще далеко до фінішу, так що не знаю. Ми ще не мали часу, щоб психологічно відновитися після требла. Думаю, клубний чемпіонат світу дав нам змогу знайти іскру.

Цього сезону ми вже виграли два трофеї. Зараз Ліверпуль грає неймовірно, вони переживають свій найкращий момент за багато років. Нам буде складно, але я вірю в команду", — заявив Пеп.

Матч Ньюкасл-Манчестер Сіті відбудеться завтра о 19:30 за київським часом.