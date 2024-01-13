Іспанія

Колектив Кіке Флореса відіграв два м'ячі відставання, проте все ж пропустив вирішальний гол на останніх хвилинах.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги Севілья приймала на своєму полі Алавес.

Вже у першому таймі гості забезпечили собі перевагу в два м'ячі завдяки зусиллям Тенальї та Кіке Гарсії.

Втім, Севілья все ж спромоглася здійснити непогану спробу камбеку в другому таймі: спочатку Рафа Мір відіграв один м'яч на 70-ій хвилині, а після на 81-ій хвилині Окампос успішно реалізував пенальті.

Проте залишити поле бодай із одним набраним пунктом в активі підопічним Кіке Флореса не вдалося, оскільки на 90-ій хвилині Дуарте своїм голом приніс Алавесу непросту перемогу з рахунком 3:2.

Севілья — Алавес 2:3

Голи: Рафа Мір, 70, Окампос, 81 (пен.) — Теналья, 26, Кіке Гарсія, 40, Дуарте, 90

Севілья: Дмитрович — Навас (Хуанлу, 69), Рамос, Маркао, Салас (Педроса, 42) — Сусо, Сумаре (Маріано, 55), Ракитич (Соу, 56), Олівер — Окампос, Ромеро (Рафа Мір, 55)

Алавес: Сівера – Горосабель, Теналья, Марін, Хаві Лопес – Бенавідес, Гевара (Бланко, 90+1) – Вісенте (Парада, 90+2), Гуріді (Сола, 77), Ріоха (Дуарте, 77) – Кіке (Саму, 72)

Попередження: Сумаре, Маркао, Навас, Маріано — Марін, Бенавідес, Кіке