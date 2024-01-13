Українець пропустить матч 20 туру чемпіонату Іспанії.
Роман Яремчук, Getty Images
13 січня 2024, 19:36
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха заявив, що центральний нападник Роман Яремчук не зіграє проти Кадіса.
Українець не допоможе "кажанам" через погане самопочуття, про яке повідомлялося раніше.
"У нас була ситуація з Яремчуком, в якого температура. Його стан не покращився так, як ми того очікували, тому він не зможе зіграти завтра", — пояснив Бараха.
Нагадаємо, матч Кадіс — Валенсія відбудеться у неділю, 14 січня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 17:15 за київським часом.