Іспанія

Українець пропустить матч 20 туру чемпіонату Іспанії.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха заявив, що центральний нападник Роман Яремчук не зіграє проти Кадіса.

Українець не допоможе "кажанам" через погане самопочуття, про яке повідомлялося раніше.

"У нас була ситуація з Яремчуком, в якого температура. Його стан не покращився так, як ми того очікували, тому він не зможе зіграти завтра", — пояснив Бараха.

Нагадаємо, матч Кадіс — Валенсія відбудеться у неділю, 14 січня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 17:15 за київським часом.