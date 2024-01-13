Іспанія

31-річний футболіст зіграв проти Гранади.

Іско у 350-й раз вийшов на поле в матчі Ла Ліги, повідомляє портал Opta.

31-річний гравець потрапив до стартового складу севільського колективу у поєдинку 20-го туру проти Гранади. Це 350 гра Іско в чемпіонаті Іспанії за всю кар'єру.

Переважна більшість матчів – 246 – атакуючий хавбек провів у кольорах мадридського Реалу.

У складі Малаги іспанець зіграв 69 разів, за Бетіс – 19, за Севілью – 12, ще чотири рази – за Валенсію.

В активі футболіста на даний момент 53 забиті м'ячі і стільки ж асистів.