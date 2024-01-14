Іспанія

Гравець упевнений, що гратиме за Реал і надалі.

Іспанський універсальний захисник мадридського Реала Начо Фернандес є взірцем вірності клубу, що його виховав, тому серед фанатів він користується неабиякою прихильністю, навіть за умов відсутності значної кількості ігрових хвилин упродовж кількох останніх сезонів.

Однак чинний контракт 33-річного виконавця добігає до завершення вже цього літа, і наразі виключно чутками щодо його продовження сповнені стрічки новин, тоді як реальних рухів у потрібному напрямку не робить жодна із сторін.

Ба більше — остання інформація з цього приводу пов’язана з тим, що "бланкос" узагалі хочуть відмовитись від ідеї продовження угоди.

Незважаючи на це, сам Начо задоволений своїм поточним статусом у Реалі, про що розповів у останньому інтерв’ю.

"Я перебуваю в дуже яскравому моменті своєї кар’єри. Цього року все відбувається якось інакше. Я багато граю й почуваюсь добре.

Наразі я не турбуюсь про своє майбутнє. Якби завтра я знову захотів підписати контракт з Реалом, я б це зробив", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Начо 20 матчів.