Іспанія

Мадридцям потрібен новий захисник.

Реал очікує, що Начо Фернандес залишить команду наступного літа, тому придивляється для нього заміну вже зараз.

Як повідомляє видання Sport.es, мадридці потребують гравця з робочою лівою ногою в центр захисту зі схожими з Начо характеристиками.

У Реалі футболіст провів 319 ігор і виграв 23 титули: 5 Кубків Ліги чемпіонів, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки Європи, 3 перемоги в Ла Лізі, 2 Кубки Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Начо перепросив перед гравцем Жирони за заподіяння травми.