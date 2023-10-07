Мадридцям потрібен новий захисник.
Начо Фернандес, getty images
07 жовтня 2023, 15:59
Реал очікує, що Начо Фернандес залишить команду наступного літа, тому придивляється для нього заміну вже зараз.
Як повідомляє видання Sport.es, мадридці потребують гравця з робочою лівою ногою в центр захисту зі схожими з Начо характеристиками.
У Реалі футболіст провів 319 ігор і виграв 23 титули: 5 Кубків Ліги чемпіонів, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки Європи, 3 перемоги в Ла Лізі, 2 Кубки Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Начо перепросив перед гравцем Жирони за заподіяння травми.