Стали відомі склади на матч Ла Ліги.
Артем Довбик, getty images
14 січня 2024, 14:17
В рамках поєдинку двадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Жирона зіграє на виїзді проти Альмерії.
В стартовому складі гостей з перших хвилин з'явиться Артем Довбик, тоді як Віктор Циганков залишився у запасі.
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Гонсалес, Монтес, Чумі, Акієме — Лопі, Робертоне — Ембарба, Аррібас — Баптістао
Запасні: Маріно, Мартінес, Посо, Каїкі, Сентельєс, Мелеро, Лазаро, Міловановіч, Рамазані, Суарес
Жирона: Гассаніга — Арнау, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Коуто, Мартінес, Мартін, А. Гарсія, Торре, Валері — Довбик
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Еррера, Соліс, Порту, Кебе, Циганков, Савіо, Стуані
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 15:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.