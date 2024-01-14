Іспанія

Стали відомі склади на матч Ла Ліги.

В рамках поєдинку двадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Жирона зіграє на виїзді проти Альмерії.

В стартовому складі гостей з перших хвилин з'явиться Артем Довбик, тоді як Віктор Циганков залишився у запасі.

Альмерія: Машиміану — Пубіль, Гонсалес, Монтес, Чумі, Акієме — Лопі, Робертоне — Ембарба, Аррібас — Баптістао

Запасні: Маріно, Мартінес, Посо, Каїкі, Сентельєс, Мелеро, Лазаро, Міловановіч, Рамазані, Суарес

Жирона: Гассаніга — Арнау, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Коуто, Мартінес, Мартін, А. Гарсія, Торре, Валері — Довбик

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Еррера, Соліс, Порту, Кебе, Циганков, Савіо, Стуані

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 15:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.