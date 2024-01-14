Іспанія

Італійський наставник Реала цінує оборонця своєї команди.

Напередодні фіналу Суперкубка Іспанії проти Барселони головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про ігрові якості Ферлана Менді.

"За грою в обороні Менді найкращий лівий захисник у світі. За грою в атаці він може додавати, і іноді він проявляє себе, як у грі проти Атлетіко", - сказав тренер Реала.

Фінал Суперкубка Іспанії між мадридським Реалом та Барселоною пройде 14 січня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок матчу о 21:00 за київським часом.