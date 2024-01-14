Італія

Завершився ще один поєдинок 20 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцятого туру італійської Серії А Кальярі приймав Болонью на стадіоні Юніпол Домус.

Протягом першого тайму команди обмінялися голами. За господарів поля відзначився Петанья, тоді як за гостей забив Орсоліні. У другій половині матчу Кальярі зумів вийти вперед завдяки автоголу Калафіорі. Відігратися Болонья не була спроможна.

Кальярі — Болонья 2:1

Голи: Петанья, 31, Калафіорі, 69 (автогол) — Орсоліні, 24

Попередження: Нандес, 45+2, Доссена, 45+2, В'єтеска, 90 — Пош, 3, Калафіорі, 88

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, В'єтеска, Доссена, Ауджелло (Ацці, 46) — Сулемана, Праті, Макумбу (Дейола, 90+4) — Нандес (Ді Пардо, 82), Віола (Янкто, 86) — Петанья (Паволетті, 90+4)

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі, Крістіансен (Ликоянніс, 66) — Ебішер (Фаббіан, 66), Фройлер — Орсоліні, Фергюсон, Урбанські — ван Гойдонк (Моро, 79)