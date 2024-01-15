Схоже, Лунін знову опиниться на лаві для запасних.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
15 січня 2024, 00:59
У фіналі Суперкубка Іспанії Реал розгромив Барселону (4:1)
, а голкіпер Андрій Лунін отримав одну з найвищих оцінок за гру.
Крім того, на його рахунку шість сейвів.
Однак після фіналу Суперкубку італієць, який довірив Андрію місце у старті, повідомив, що Кепа незабаром повернеться у ворота Реала.
"Це була гра для Луніна, але Кепа повернеться в Ла Лізі", — цитує Анчелотті Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що за рахунок перемоги у Суперкубку Іспанії над Барселоною Андрій Лунін завоював свій сьомий трофей
у складі мадридського Реалу.