У фіналі Суперкубка Іспанії Реал розгромив Барселону (4:1), а голкіпер Андрій Лунін отримав одну з найвищих оцінок за гру. 
Крім того, на його рахунку шість сейвів. 
Однак після фіналу Суперкубку італієць, який довірив Андрію місце у старті, повідомив, що Кепа незабаром повернеться у ворота Реала.
"Це була гра для Луніна, але Кепа повернеться в Ла Лізі", — цитує Анчелотті Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що за рахунок перемоги у Суперкубку Іспанії над Барселоною Андрій Лунін завоював свій сьомий трофей у складі мадридського Реалу. 