Іспанія

Схоже, Лунін знову опиниться на лаві для запасних.

У фіналі Суперкубка Іспанії Реал розгромив Барселону (4:1) , а голкіпер Андрій Лунін отримав одну з найвищих оцінок за гру.

Крім того, на його рахунку шість сейвів.

Однак після фіналу Суперкубку італієць, який довірив Андрію місце у старті, повідомив, що Кепа незабаром повернеться у ворота Реала.

"Це була гра для Луніна, але Кепа повернеться в Ла Лізі", — цитує Анчелотті Mundo Deportivo.

Ancelotti, sobre la portería del Real Madrid.



💬 "Era un partido para Lunin, en liga volverá Kepa". pic.twitter.com/00jxADt0JY — Relevo (@relevo) January 14, 2024