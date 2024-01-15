Іспанія

Португалець визнає перевагу "вершкових".

Спортивний директор Барселони Деку прокоментував розгромну поразку від мадридського Реала (1:4) в матчі за Суперкубок Іспанії. Його слова наводить As.

"Реал показав видовищний футбол, і ми не змогли їх зупинити. У них майстерні гравці, нам не вдалося їх нейтралізувати, особливо в плані швидкості.

За рахунку 1:2 ми ще могли виправити ситуацію, але коли Реал забив третій гол, це виявилося для нас сильним ударом.

Ми хотіли виграти цей трофей, тому 1:4 – важка для нас поразка.

Барса не змогла боротися на рівних з суперником. Ми повинні йти далі і думати про Кубок Іспанії. Нічого не залишається, як рухатися вперед", — заявив португальський функціонер.