Іспанія

Керманич Барселони прокоментував поразку в El Clasico в Суперкубку.

Каталонська Барселона напередодні зазнала поразки від мадридського Реала в фінальному матчі за Суперкубок Іспанії-2024.

Реал — Барселона 4:1 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував виступ власних підопічних.

"Присутні розчарування та смуток після фінального свистка. Але це — футбол, тому ми повинні дивитись і на гірку його сторону. Дуже прикро. У нас було багато сподівань, ілюзій, але реальність була найгірша гра з усіх можливих.

Ми дуже погано почали гру, після чого в нас був шанс відігратися, але потім рахунок став 1:3, що знову зробило ситуацію дуже поганою для нас.

Ми не відчували себе комфортно в жодному фрагменті матчу, хоча інколи ми домінували, а ті моменти, які ми створювали, не завершувались голами. Реал завдав нам ударів на контратаках, ми не зупинили їхні швидкі переходи.

Ми повинні відчути гірку сторону футболу. Рік тому ми були найкращими, а сьогодні — виявились найгіршими.

Я прошу вибачення в уболівальників, ми показали свою найгіршу сторону. Я пережив багато поразок у своїй кар'єрі, але врешті-решт ми оговтались після них. Барса ще повернеться.

Зрозуміло, що наступні дні будуть важкими, із великою кількістю критики, але ми повинні прийняти це. Ми не зіграли на тому рівні, якого вимагав фінал і емблема нашого клубу. Давайте забудемо про це й будемо думати про титули, які ще попереду.

Те, як ми ввійшли в гру, дуже вплинуло на нас. Не можна пропускати настільки багато голів. Ми дуже погано грали в обороні й не дуже добре пресингували. Нам багато чого не вистачало в ці стартові 10 хвилин.

Ми відреагували з голом Левандовські, але пенальті, якого не було, остаточно добив нас. Це був фінал, проти Мадрида, і ми не показали рівень, необхідний для того, щоб змагатися за титул.

Ми не зупиняли прориви, не робили тактичних фолів, а перші два голи були забиті завдяки двом виходам у вільний простір. Це важка поразка. Ми розлючені.

Як один із кулес, я розчарований. Це — одна з найгірших ігор сезону. Ми повинні бути дуже самокритичними. У нас є ілюзія й надія, але цього недостатньо. Я хочу вибачитися перед уболівальниками, тому що це не той виступ, який ми повинні були показати в фіналі проти Реала.

Рік тому в нас були всі умови для того, щоб говорити про "нову еру". Зараз справи йдуть погано, і ми повинні щось змінювати", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч каталонська Барселона проведе в гостях у Уніоністас де Саламанка в Кубку Іспанії.