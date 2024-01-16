Гості вийшли до чвертьфіналу.
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16 січня 2024, 23:26
У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії Хетафе приймав Севілью.
Гості зуміли здолати господарів та вийшли до наступної стадії турніру.
Хетафе — Севілья 1:3
Голи: Мата, 23 — Рамос, 8, Ромеро, 48, 55.
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Альварес (Альдерете, 66), Ріко (Аленья, 66) — Грінвуд, Максимович (Мартін, 66), Мілья, Мата (Унал, 56) — Латаса (Родрігес, 56), Майораль.
Севілья: Флорес — Ньянзу (Маркао, 80), Рамос, Баде — Санчес (Навас, 46), Сусо (Ракитич, 66), Сумаре, Соу (Агуме, 80), Педроса — Ромеро (Діас, 70), Окампос.
Попередження: Ньянзу, 74, Маркао, 90+6.