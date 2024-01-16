Завершився черговий кубковий поєдинок.
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16 січня 2024, 23:57
У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії Атлетік на своєму полі приймав Алавес.
Господарі без проблем здолали гостей, відправивши до їхніх воріт два голи.
Атлетік - Алавес 2:0
Голи: Вільялібре, 28, 60.
Атлетік: Агірресабала, Де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе (Берчиче, 70), Прадос (Гаурегісар, 87), Еррера, Сансет (Гомес, 78), Муніаїн (Арес, 78), Беренгер (Н. Вільямс, 70), Вільялібре.
Алавес: Сівера, Сола, Дуарте (Мараш, 76), Теналья (Марин, 77), Парада (Гомес, 87), Хаджі, Бенавідес, Антоніо Бланко (Діалло, 66), Сімеоне (Гуріді, 66), Омородіон, Алькаїн.
Попередження: Бенавідес (71), Марін (90).