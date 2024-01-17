Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для 1/8 фіналу Кубку Іспанії, у якому зіграють Жирона та мадридський Райо Вальєкано.

Каталонська Жирона та мадридський Райо Вальєкано на Монтіліві розіграють поміж собою перепустку до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Мічел, після нічиєї проти Альмерії (0:0), залучив до стартового складу Карлоса у ворота, тоді як Порту, Соліса та Ерреру він використав у центральному трикутнику, а Циганков та Савіо гратимуть у атаці. Артем Довбик перебуватиме на лаві для запасних.

Франсіско Родрігес, на тлі перемоги над Хетафе (2:0), використав із перших хвилин Карденаса в рамці воріт, тоді як Раіу, Мартін, Мумін та Чавварія утворять нову лінію захисту, а Нтека та Альваро Гарсія гратимуть у ланці атакувальних півзахисників.

Жирона: Карлос — Арнау, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Порту, Соліс, Еррера — Циганков, Стуані, Савіо.

Запасні: Гассаніга, Фуїдіас, Кебе, Довбик, Валері, А. Гарсія, Торре, Коуто, Мартін, Монжонель, Анталь.



Райо Вальєкано: Карденас — Ратіу, Мартін, Мумін, Чавварія — У. Лопес, Валентін — Паласон, Нтека, Де Фрутос — де Томас.

Запасні: Дімітрієвські, Арідане, Посо, Трехо, Фалькао, Еспіно, Альваро, Балліу, Лежен, Камельйо.