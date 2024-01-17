Іспанія

Чисельна перевага та два одинадцятиметрових зіграли на користь команди Альгуасіля.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії Осасуна приймала на своєму полі Реал Сосьєдад.

На 56-ій хвилині господарі поля залишилися у меншості через пряме вилучення Катени, після чого Оярсабаль успішно реалізував пенальті.

Незважаючи на чисельну перевагу, гравцям Сосьєдада вдалося зняти усі питання щодо переможця лише на восьмій компенсованій хвилині до другого тайму — і знову не без допомоги призначеного пенальті. Браїс Мендес не зміг переграти голкіпера Осасуни, але Меріно успішно зіграв на добиванні.

Таким чином, перемога Сосьєдада з рахунком 2:0 та путівки до чвертьфіналу Кубка Іспанії.

Осасуна — Реал Сосьєдад 0:2

Голи: Оярсабаль, 57 (пен.), Меріно, 90+8

Вилучення: Катена, 56 (Осасуна)

На 90+7 Браїс Мендес (Сосьєдад) не реалізував пенальті.