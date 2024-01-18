Іспанія

Барсу лихоманить.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував важку ситуацію в клубі. Його слова наводить As.

"Барсі не дозволять закінчити сезон без трофеїв – ні клуб, ні журналісти, ні вболівальники. Неконкурентоспроможну Барселону неможливо переварити. Це видно вже сьогодні.

Ми переживаємо один із найскладніших моментів в історії клубу. Я фанат Барси, і я перший, хто тягне цю ношу. Фінансове становище складне. Але ми боремося, незважаючи на це. Це час спокою, умиротворення та загального єднання", — заявив іспанський фахівець.