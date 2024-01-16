Іспанія

Тренер прокоментував результати іспанської команди.

Хосеп Гвардіола розповів стосовно виступів Барселони - повідомляє Fc Barcelona Noticias.

"Моя порада? Спокій. Це фінал, може його і програли, але наступного тижня буде інша зустріч, ще одне змагання. Підтримайте їх і далі буде видно, що робити після завершення сезону. Зі свого боку я хочу беззастережно підтримати Хаві та гравців, які мають вийти вперед. Вони вже показали, що мають рівень, що мають якість, і це протягом довгого часу.

Є тенденція робити дуже швидкі висновки, і ця справа дуже складна. Він програв фінал? Дуже добре, привітайте суперника, оцініть це та рухайтеся вперед. Цей бізнес корисний, лише якщо ви виграєте, але гравці повинні зробити крок вперед, якщо вони дійсно вірять у тренера. Гравці мають якість, робили це тисячі разів і повертатимуться, щоб робити".

Наставник отримав приз FIFA The Best за роботу у Манчестер Сіті, з яким минулого року йому вдалося завоювати требл, а Барселона демонструє не дуже вдалі результати прямо зараз.