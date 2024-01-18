Іспанія

Серйозна заява одного з лідерів севільського клубу.

Напередодні матчу 21-го туру іспанської Ла Ліги між Бетісом та Барселоною, півзахисник "бетікос" Іско пообіцяв каталонцям "теплий" прийом на Беніто Вільямарін.

"Для того, щоб Барселоні перемогти нас на нашому домашньому стадіоні, їм доведеться попотіти кров'ю.

Цей матч, безумовно, буде складним. Вони пережили дуже болісну поразку, але повинні зберігати холоднокровність, інакше Реал та Жирона вислизнуть від них.

Сподіваюся, ми збережемо рівень футболу, який зазвичай демонструємо під час ігор на домашній арені", — заявив іспанський гравець.

Матч між Бетісом та Барселоною відбудеться 21 січня, о 19:30 за київським часом.

Наразі, Бетіс йде на сьомому місці турнірної табиці Ла Ліги, набравши 31 пункт. В свою чергу, Барселона посідає четверту позицію у чемпіонаті з 41 набраним пунктом.