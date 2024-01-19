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Атлетіко — Реал 4:2
Голи: Ліно, 39, Мората, 58, Грізманн, 100, Рікельме, 119 — Облак, 45+1 (авт.), Хоселу, 83

Атлетіко: Облак — Льоренте (Барріос, 98), Хіменес, Вітсель, Ермосо, Ліно — Де Пауль (Аспілікуета, 106), Коке, Сауль (Моліна, 57) — Мората (Депай, 98), Грізманн.

Реал: Лунін — Карвахаль, Начо (Себальйос, 106), Рюдігер, Менді (Діас, 66) — Камавінга (Фран, 106) — Вальверде (Чуамені, 73), Модрич (Кроос, 66) — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Попередження: Мората, Ермосо, Де Пауль, Коке, Грізманн — Вінісіус, Камавінга, Діас, Чуамені, Беллінгем, Карвахаль.