Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився після вильоту з Кубка Іспанії.

Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії на виїзді поступився Атлетіко з рахунком 2:4 за підсумками додаткового часу. Наставник "бланкос" Карло Анчелотті підбив підсумки поєдинку.

"Ми віддали всі сили, мені немає в чому дорікнути гравцям. Це дербі, воно було таким, як усі дербі.

Вінісіусу було складніше грати у першому таймі, але у другому він грав ключову роль, постійно створював моменти біля воріт суперника та провів дуже гарний матч.

Не хочу аналізувати дії окремих футболістів. За нічийного рахунку ми могли краще контролювати гру. Десь не треба було форсувати ситуацію – це гріх молодості.

Реал опинився в менш вигідному становищі, ніж Атлетіко, тому що вони могли готуватися до гри тиждень. Але наша команда боролася і не виглядала втомленою. Мені не здалося, що у додатковий час ми просіли з фізики.

Ми надійно граємо у захисті у Ла Лізі, у кубках – менш надійно. Атлетіко забиває багато голів, особливо на своєму полі. Ми пропускали, але ми також багато забили Атлетіко", – сказав головний тренер Реала.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Реал в 1/8 фіналу Кубка Іспанії.