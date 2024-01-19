Україна

Зимовий новачок Полісся француз Яссін Фортюн висловився про війну в Україні.

У Поліссі оголосили про перехід правого вінгера швейцарського Сьйона Яссіна Фортюна. За житомирський клуб він гратиме до кінця поточного сезону. Полісся також отримало право викупу 24-річного француза.

Тим часом футболіст пояснив, чи не боявся їхати в країну, де триває війна.

"Як такого страху не було. Просто не було розуміння всієї ситуації, наскільки там небезпечно. Але в мене є друг, він футболіст, грає в Україні (Фредді Плюман з Руху). Я його розпитав про ситуацію – він мені усе розказав. Так само мав розмову з Бені. Я більше переживаю за своїх дітей – у мене їх двоє, а не стільки за себе", — сказав гравець.

У цьому сезоні нападник взяв участь у 16 матчах Сьйона у всіх турнірах, відзначившись 2 асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Полісся також підпише молодого півзахисника Сан-Паулу.