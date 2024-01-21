Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 21 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Жироною та Севільєю, яке пройде на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.

[*] — поточна позиція в таблиці Ла Ліги

НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ, 22:00. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ, ЖИРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАБЛО ФУЕРТЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

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