Football.ua представляє прев'ю до матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 21 січня і розпочнеться о 22:00.
Жирона — Севілья, getty images
21 січня 2024, 08:00
У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Жироною та Севільєю, яке пройде на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.
[*] — поточна позиція в таблиці Ла Ліги
НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ, 22:00. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ, ЖИРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАБЛО ФУЕРТЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
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За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мічела. Так, на перемогу Жирони пропонується коефіцієнт 1,75, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 4,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Жирона: Гассаніга — Коуту, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Мартін, Валері — Савіо, Циганков, Торре — Довбик
Севілья: Нюланд — Баде, Серхіо Рамос, Ньянзу — Хесус Навас, Соу, Ракітич, Сусо, Педроса — Окампос, Ромеро
Не зіграють: Тоні Вілья, Боха Гарсія, Давіс Лопес, Алейш Гарсія — Акунья, Сумаре, Ен-Несірі
Під питанням: ... — Ламела
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прогноз 3:1