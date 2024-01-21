У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги на нас чекає протистояння між Жироною та Севільєю, яке пройде на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.

[*] — поточна позиція в таблиці Ла Ліги

[1] ЖИРОНА — СЕВІЛЬЯ [17]

НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ, 22:00. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ, ЖИРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПАБЛО ФУЕРТЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

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За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мічела. Так, на перемогу Жирони пропонується коефіцієнт 1,75, тоді як потенційний успіх Севільї оцінюється показником 4,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05. 

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Жирона: Гассаніга — Коуту, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Мартін, Валері — Савіо, Циганков, Торре — Довбик

Севілья: Нюланд — Баде, Серхіо Рамос, Ньянзу — Хесус Навас, Соу, Ракітич, Сусо, Педроса — Окампос, Ромеро

Не зіграють:  Тоні Вілья, Боха Гарсія, Давіс Лопес, Алейш Гарсія — Акунья, Сумаре, Ен-Несірі

Під питанням: ... — Ламела

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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footballпрогноз 3:1

 