Іспанія

Нападник повернувся до іспанської Ла Ліги.

Лівий вінгер Вулвергемптона Гонсалу Гедеш до кінця поточного сезону представлятиме Вільярреал, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

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У першій половині сезону 27-річний португалець виступав за Бенфіку на правах оренди, встигнувши взяти участь у 14 матчах у всіх турнірах (2 асисти). За Вільярреал Гедеш гратиме з 9-м номером на футболці.

Así han sido los primeros instantes de Gonçalo Guedes como groguet pic.twitter.com/KBn3Wg9PsT — Villarreal CF (@VillarrealCF) January 19, 2024

Нагадаємо, що раніше гравець вже виступав у Ла Лізі, протягом п'яти сезонів представляючи Валенсію.