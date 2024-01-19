Нападник повернувся до іспанської Ла Ліги.
Гонсалу Гедеш (зліва), фото Вільярреал
19 січня 2024, 18:40
Лівий вінгер Вулвергемптона Гонсалу Гедеш до кінця поточного сезону представлятиме Вільярреал, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.
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У першій половині сезону 27-річний португалець виступав за Бенфіку на правах оренди, встигнувши взяти участь у 14 матчах у всіх турнірах (2 асисти). За Вільярреал Гедеш гратиме з 9-м номером на футболці.
Нагадаємо, що раніше гравець вже виступав у Ла Лізі, протягом п'яти сезонів представляючи Валенсію.