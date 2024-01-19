Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Алавес - Кадіс - Getty Images
19 січня 2024, 23:56
Алавес на власному стадіоні виграв в непоступливого Кадіса. Єдиний гол забив Луіс Ріоха.
Колектив Луіса Гарсії знаходиться на 12-му місці. Його опонент перебуває на 18-ій позиції.
Алавес — Кадіс 1:0
Гол: Ріоха, 51, пенальті
Алавес: Сівера — Горосабель, Марін, Дуарте, Лопес — Гевара, Бланко (Теналья, 90), Гуріді (Бенавідес, 84) — Вісенте (Сола, 76), К. Гарсія (Омородіон, 76), Ріоха (Сімеоне, 90)
Кадіс: Ледесма — Сальдуа (Негредо, 88), Фалі, Ч. Гарсія, Пірес (Карселен, 88) — Алехо (Окампо, 70), Алькарас, Ескаланте (Фернандес, 76), Наварро — Рамос, Гвардіола (Ейонг, 70)
Попередження: Гвардіола, Алехо, Фалі Хіменес