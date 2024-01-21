Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 20 січня 2024 року, 22:00.

У двадцять першому турі іспанської Ла Ліги баскський Реал Сосьєдад на виїзді мінімально здолав Сельту з Віго.

Цей матч видався доволі прісним у плані кількості гольових моментів, і команди в підсумку ледь награли на забитий м’яч, хоча й він прийшовся на стартовий відтинок зустрічі.

У другому таймі Сельта безуспішно намагалась урятуватись, і хоча й мала моменти, однак інтенсивність її атак залишала бажати кращого.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Реал Сосьєдад у 21 турі Ла Ліги-2023/24:

Сельта — Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Мендес, 11

Сельта: Гуаїта — Мінгеса (Альварес, 59), Нуньєс, Домінгес, Санчес — Родрігес (Перес, 58), Тапія, Дотор, де ла Торре (Жаїлсон, 76) — Аспас (Дувікас, 58), Ларсен (Сведберг, 76).

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Елустондо, 46), Ле Норман, Пачеко, Муньйос (Тірні, 39) — Турр'єнтес (захарян, 78), Субельдія, Оласагасті (Меріно, 65), Магунаселая (Оярсабаль, 65) — Садік, Мендес.

Попередження: Родрігес, 15 — Арамбуру, 30, Меріно, 84