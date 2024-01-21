Іспанія

Завершився п'ятий матч 21 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги Сельта приймала Реал Сосьєдад на Естадіо Мунісіпаль де Балаїдос.

Реал Сосьєдад вийшов вперед завдяки голу Мендеса вже на 11-й хвилині. Протягом першого тайму Сельта не зуміла хоча б раз влучити у площину воріт гостей. У другій половині зустрічі господарі поля виглядали трохи краще, але так і не змогли відповісти своїм опонентам хоча б чимось, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей.

Сельта — Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Мендес, 11

Попередження: Родрігес, 15 — Арамбуру, 30, Меріно, 84

Сельта: Гуаїта — Мінгеса (Альварес, 59), Нуньєс, Домінгес, Санчес — Родрігес (Перес, 58), Тапія, Дотор, де ла Торре (Жаїлсон, 76) — Аспас (Дувікас, 58), Ларсен (Сведберг, 76)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру (Елустондо, 46), Ле Норман, Пачеко, Муньйос (Тірні, 39) — Турр'єнтес (захарян, 78), Субельдія, Оласагасті (Меріно, 65), Магунаселая (Оярсабаль, 65) — Садік, Мендес