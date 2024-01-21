Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 20 січня 2024 року, 19:30.

У двадцять першому турі іспанської Ла Ліги Валенсія на власному полі мінімально здолала баскський Атлетік.

Український нападник Роман Яремчук у цій грі не потрапив до стартового складу, проте вже на 14 хвилині він вимушено замінив Серхі Каноса через травму останнього.

Однак вирішальний момент у зустрічі, що стався посеред другого тайму, відбувся без участі нашого співгромадянина — Уго Дуро забив переможний м’яч і поставив крапку у відносно спокійному матчі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Атлетік у 21 турі Ла Ліги-2023/24:

Валенсія — Атлетік 1:0

Гол: Дуро, 61

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Пауліста, Гая — Перес (Коррея, 69), Гільямон, Пепелу, Канос (Яремчук, 14, Герра, 82) — Дуро, Лопес (Васкес, 82).

Атлетік: Сімон — Лєкуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Еррера (Галаррета, 62), Прадос (Гомес, 69) — Беренгер, Сансет (Гарсія, 79), Н. Вільямс (Арес, 79) — Гурусета (Вільялібре, 69).

Попередження: Н. Вільямс, 56, Вівіан, 89, Арес, 90+2.