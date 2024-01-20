Іспанія

Завершився четвертий поєдинок 21 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала Атлетік на Месталья Стедіум.

Український нападник "кажанів" Роман Яремчук з'явився на полі з лави запасних вже у першій половині першого тайму. У ньому команди так і не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині зустрічі Валенсія вийшла вперед завдяки голу Дуро.

Яремчук залишив поле на 82-й хвилині, так і не відзначившись результативними діями. Атлетік не був спроможний відповісти на гол господарів поля, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Валенсії.

Валенсія — Атлетік 1:0

Гол: Дуро, 61

Попередження: Н. Вільямс, 56, Вівіан, 89, Арес, 90+2

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Пауліста, Гая — Перес (Коррея, 69), Гільямон, Пепелу, Канос (Яремчук, 14, Герра, 82) — Дуро, Лопес (Васкес, 82)

Атлетік: Сімон — Лєкуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Еррера (Галаррета, 62), Прадос (Гомес, 69) — Беренгер, Сансет (Гарсія, 79), Н. Вільямс (Арес, 79) — Гурусета (Вільялібре, 69)