Іспанія

Каталонський клуб може підписати ще одного українця, враховуючи успішні виступи Віктора Циганкова та Артема Довбика.

Опорний півзахисник київського Динамо Володимир Бражко може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі та приєднатися до Жирона, за яку вже виступають два українці в особі вінгера Віктора Циганкова та форварда Артема Довбика.

Як повідомляє Gol Digital, команда Мічела зацікавлена у підписанні 21-річного українського хавбека, тоді як Циганков та Довбик впевнені, що якості таланта Динамо допоможуть йому швидко адаптуватися до іспанської першості.

За інформацією джерела, в контракті Бражка з Динамо є клаусула в розмірі 2,9 мільйона євро, які Жирона не пошкодує для підписання українського опорника.

Втім, слід нагадати, що у липні 2023 року Ігор Суркіс відмовився відпускати Бражка до Торіно, який пропонував 4 мільйони євро.

У поточному сезоні Володимир Бражко провів 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав два асисти.