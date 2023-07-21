Україна

Коментар президента Динамо щодо інформації про пропозицію Торіно.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував пропозицію Торіно по Володимиру Бражку.

"Пропозиція Торіно принизлива. Володимир Бражко – один із наших найбільш талановитих півзахисників. І він принесе у майбутньому користь Динамо.

Всі хочуть купувати наших талановитих гравців за копійки. А якщо я почну продавати гравців по 4 мільйони, то у мене не буде команди! Треба продавати так, як ми це зробити із Забарним, із Миколенком.

Колись, коли Андрій Шевченко тільки починав грати за основу Динамо, нам пропонували продати його за 3 мільйони. Але ми розуміли, що він буде коштувати дорожче", — цитує Суркіса телеграм-канал Звєров Про Футбол.

Минулого сезону Бражко провів 29 матчів в оренді в Зорі, забивши сім голів та віддавши один асист.

Володимир разом з Сергієм Булецею повернулися в Динамо.