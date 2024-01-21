Іспанія

Завершився ще один поєдинок 21 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал приймав Альмерію на Сантьяго Барнабеу.

Гості блискавично відкрили рахунок у матчі завдяки голу Рамазані. Ближче до кінця першого тайму Гонсалес подвоїв перевагу аутсайдера турніру. Таким чином, на перерву команди пішли за сенсаційного рахунку 2:0 на користь Альмерії.

У другій половині зустрічі господарі поля очікувано почали дуже активно намагатися здійснити камбек. Спочатку Беллінгем скоротив відставання мадридців, після чого Вінісіусу вдалося відновити паритет у поєдинку.

Компенсований час виявився для команд вирішальним проміжком зустрічі — саме наприкінці нього відзначився Карвахаль, забезпечивши своїй команді бажані три очки.

Реал Мадрид — Альмерія 3:2

Голи: Беллінгем, 56, Вінісіус, 67, Карвахаль, 90+9 — Рамазані, 1, Гонсалес, 43

Попередження: Камавінга, 90+8, Карвахаль, 90+10, Беллінгем, 90+11 — Рамазані, 53, Лопі, 64, Посо, 75, Гонсалес, 84, Суарес, 90+11

Реал Мадрид: Кепа — Карвахаль, Рюдігер, Начо (Діас, 46), Менді (Гарсія, 46) — Вальверде (Себальйос, 70), Чуамені, Кроос (Камавінга, 83) — Беллінгем — Родріго (Хоселу, 46), Вінісіус

Альмерія: Машимільяну — Пубіль (Посо, 70), Каїкі, Чумі, Акієме — Аррібас (Лазаро, 83), Лопі, Гонсалес, Робертоне (Мелеро, 85), Рамазані (Ембарба, 70) — Мілованович (Суарес, 70)