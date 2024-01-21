Іспанія

Черговий ненайкращий матч у виконанні конкурента Андрія Луніна.

У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здійснив камбек проти Альмерії, здобувши у підсумку перемогу з рахунком 3:2.

Як повідомляє статистичний портал WhoScored, найгіршим гравцем цього протистояння визнано воротаря "вершкових" Кепу Аррісабалагу, який вийшов на цей матч замість українця Андрія Луніна.

29-річний іспанець не здійснив жодного сейву та пропустив два голи, за що отримав найнижчу оцінку від порталу серед гравців обох команд — 5,7.

Стільки ж отримав лише гравець Альмерії Лазаро Вінісіус, який вийшов на заміну на 83-й хвилині.

Дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид- Альмерія ви можете на Football.ua.