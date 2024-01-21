Черговий ненайкращий матч у виконанні конкурента Андрія Луніна.
Кепа, Getty Images
21 січня 2024, 20:47
У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здійснив камбек проти Альмерії, здобувши у підсумку перемогу з рахунком 3:2.
Як повідомляє статистичний портал WhoScored, найгіршим гравцем цього протистояння визнано воротаря "вершкових" Кепу Аррісабалагу, який вийшов на цей матч замість українця Андрія Луніна.
29-річний іспанець не здійснив жодного сейву та пропустив два голи, за що отримав найнижчу оцінку від порталу серед гравців обох команд — 5,7.
Стільки ж отримав лише гравець Альмерії Лазаро Вінісіус, який вийшов на заміну на 83-й хвилині.
Дивитися відео голів та огляд матчу Реал Мадрид- Альмерія ви можете на Football.ua.