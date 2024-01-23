Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера наближається до екватора. Реал здобув впевнену перемогу, а Барселона лише зіграла внічию.

Результати туру

Реал вдома обіграв Альмерію

Іноді складається враження, що тільки мадридський Реал здатний зробити звичайний матч дуже емоційним. На початку зустрічі з Альмерією було дуже серйозне здивування.

Справа в тому, що скромному колективу вдалося двічі забити іспанському гранду вже у першому таймі. Таким чином, результат опинився не таким, яким його очікували.

Дефіцит у два м'ячі змусив тренерський штаб робити зміни у перерві — на поле вийшли Фран Гарсія, Браїм Діас та Хоселу. Реал почав атакувати активніше, заробив пенальті, який реалізував Джуд Беллінгем, далі відбувся ще один гол, але загалом динаміка була не настільки впевненою.

Забити переможний м'яч вдалося лише у доданий час другого тайму, коли Дані Карвахаль після передачу Джуда Беллінгема грамотно зіграв на дальній штанзі.

Реал Мадрид не підійшов до цього матчу серйозно, хоча стартовий склад навіть показав, що тренерський штаб занадто прагматичний. Втім, вдалося компенсувати це змінами. Ключовим був менталітет і воля до перемоги, які прийшли із запізненням.

Чергова вольова перемога, що дозволила продовжувати рухатися поряд з Жироною. Дані речі мадридський гранд виконує регулярно і є однією з найкращих команду у світі протягом тривалого часу.

Барселона виграла в непростому матчі із Бетісом

Барселоні належить пройти довгий шлях, щоб відновити довіру вболівальників після поразки в Суперкубку Іспанії від мадридського Реала. Перемога в матчі Кубку Короля точно не змінила ситуацію. У виїзній зустрічі проти Бетіса Хаві здивував своїм складом, адже з перших хвилин в центрі оборони грав Пау Кубарсі, якому виповниться лише 17 років. Лінію захисту довершували надійні гравці: Жюль Кунде, Рональд Араухо та Алехандро Бальде. У півзахисті також не відбулося сюрпризів, адже Ілкай Гюндоган і Педрі зіграли разом із Френкі де Йонгом. На чолі атаки Роберта Левандовські мали підтримувати Ферран Торрес і Ламіне Ямал.

На 14-ій хвилині Френкі де Йонг зробив чудовий пас на Педрі, але іспанець пробив неточно. У відповідь Марк Рока пробив з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів в іншому напрямку. Матч був досить рівним, хоча невелику перевагу мала Барселона. На 21-ій хвилині вдача допомогла гостям, так як м'яч після рикошету опинився в ногах Педрі, який відпасував на Феррана Торреса. Іспанський гравець чітко реалізував свій момент. На 26-ій хвилині Роберт Левандовські був близький до взяття воріт, зробивши гарну передачу на Ламіне Ямала, але Руї Сілва зіграв добре, а повтори показали, що поляк також опинився в офсайді.

Зрештою, голів до перерви більше не було, і Барселона мала скромну перевагу. По-перше, сама гра чемпіона Іспанії нарешті могла сподобатися, хоча слід визнати, що після нещодавніх матчів планка була не дуже високою.

Мануель Пеллегріні відразу вирішив внести зміни. Ассане замінив Фекір, а Вілліан Жозе – Борху Іглесіаса. Другий тайм розпочався з проходу Ламіне Ямала, який пройшов через фланг і влучив у штангу, а м’яч потрапив до Феррана Торреса, який скористався нагодою та збільшив перевагу. Однак наступні хвилини належали Бетісу. Активізувався Борха Іглесіас, який тиснув на голкіпера Барселони. Іньякі Пенья вдало відбив удар Фекіра, але проти красивого голу Іско нічого не зміг зробити. Далі Бетіс знову забив, суддя спочатку не зарахував гол, назвавши положення поза грою. Однак після втручання ВАР він змінив рішення, і на 59-ій хвилині знову була нічия.

Хаві випустив замість Роберта Левандовські Вітора Роке. Гра вийшла дуже відкритою, обидві команди часто забували про захист. На 77-ій хвилині Луїс Енріке пробив по воротах, а за мить до цього його спробу заблокував Ферран Торрес. На 81-ій хвилині Кубарсі залишив поле через пошкодження, його замінив Жоау Феліш і дана заміна багато в чому дозволила виграти матч.

На 90-ій хвилині Барселона провела швидку атаку, яку точним ударом завершив саме Жоау. Асист віддав Ферран Торрес. І сам іспанський гравець скористався передачею Ламіне Ямала та впевнено перекинув голкіпера Бетіса, зробивши рахунок 4:2. Таким чином, вінгер Барселони оформив хет-трик. Підопічні Хаві, передусім завдяки дуету Ферран Торрес – Ламіне Ямал, здобули перемогу над Бетісом. Однак, якщо наставник іспанського гранду буде задоволений таким результатом, це буде не зовсім чудово.

Жирона змогла обіграти Севілью

Черговий непоганий матч зіграла Жирона.

Для Севільї все починалося дуже добре. У дебюті гри команда Кіке Флореса піддавлювала опонента на його половині поля, змушуючи виходити з-під пресингу за рахунок ризикованих комбінацій, які нічого не приносили господарям. Андалусійський колектив прорвався правим напівфлангом оборони команди Мічела, лівий фулбек Педраса віддав пас в район одинадцяти метрів, а Ромеро забив у дотик першим ударом по воротах у матчі. Для молодого форварда це був третій гол у третій грі за Севілью, раніше він оформив дубль у кубковій зустрічі з Хетафе.

Далі відбувся чудовий індивідуальний виступ Артем Довбика. У типовому для його позиції стилі гравець оформив хет-трик, що дозволило його команді отримати комфортну перевагу у зустрічі.

Більше того, незадовго до перерви форвард Жирони міг оформити покер, але не зміг реалізувати свій момент. Севілья здавалася розгубленою після вкрай невдалого відрізка.

У другому таймі гра трішки розкрилася за рахунок її контексту. Хід гри змушував Севілью розкриватися, а Жирона блискуче користувалася вільним простором та стандартами. Спершу після кутового у штангу пробив Еррера. Ще за кілька хвилин колектив Мічела знову забив, коли Савіо вкотре залишив у дурнях на своєму фланзі Куассі і віддав ідеальну передачу низом у район 11-метрової на Віктора Циганкова. Ривок українця прогавив Маркао, який вийшов на заміну.

Дуже непогана перемога одного з лідерів іспанського чемпіонату, невдалий матч у виконанні опонента. Таким чином, гонка для здобуття золотих медалей продовжується далі.

Коротко про інші матчі туру:

- Алавес на власному стадіоні виграв в непоступливого Кадіса (1:0). Єдиний гол забив Луіс Ріоха.

- Лас-Пальмас у гостях мінімально обіграв Райо Вальєкано (1:0). Перемогу команді Франциско Піменти принесли забиті м'ячі у виконанні Альберто Молейро та Хав'єра Муньйоса. Також додамо, що з 81 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Альваро Гарсії, який отримав другу жовту картку.

- Вільярреал зіграв внічию з Мальоркою у виїзному матчі (1:1). Господарі поля встигли вийти вперед ще у першому таймі завдяки голу Серлота у компенсований час. У другій половині зустрічі гості все ж зуміли врятувати для себе нічию. Л'ябрес, який незадовго до завершення матчу вийшов на поле з лави запасних, теж відзначився голом у компенсований час.

- У рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала Атлетік (1:0). Український нападник "кажанів" Роман Яремчук з'явився на полі з лави запасних вже у першій половині першого тайму. У ньому команди так і не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині зустрічі Валенсія вийшла вперед завдяки голу Уго Дуро. Яремчук залишив поле на 82-й хвилині, так і не відзначившись результативними діями. Атлетік не був спроможний відповісти на гол господарів поля, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Валенсії.

- Реал Сосьєдад обіграв Сельту (1:0). Реал Сосьєдад вийшов вперед завдяки голу Мендеса вже на 11-й хвилині. Протягом першого тайму Сельта не зуміла хоча б раз влучити у площину воріт гостей. У другій половині зустрічі господарі поля виглядали трохи краще, але так і не змогли відповісти своїм опонентам хоча б чимось, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей.

- Осасуна вдома обіграла Хетафе (3:2). Після першої половини господарі мали перевагу в два м'ячі, проте вже після перерви гостям вдалося їх відіграти. Здавалося, що Хетафе здійснить камбек, але гол Аресо на 80-ій хвилині таки приніс перемогу Осасуні.

Атлетіко мінімально обіграв Гранаду (1:0). Колектив Дієго Сімеоне зумів здолати господарів завдяки голу від Альваро Морати на 55-й хвилині гри з передачі Антуана Грізманна.

Цікаві факти та статистика

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Інша статистика

Найкращий гол 21-го туру Прімери

Браїс Мендес (Реал Сосьєдад)

Ікер Муньйос (Осасуна)

Хесус Аресо (Осасуна)

Едгар Гонсалес (Альмерія)

Найкращий гравець 21-го туру Прімери

Відзначимо, що Беллінгем забив гол та зробив асист у грі з Альмерією, Торрес відзначився хет-триком та асистом з Бетісом, а Довбик зробив хет-трик проти Севільї.

Символічна збірна 21-го туру Прімери

Таблиця

Розклад наступного туру Прімери