Іспанія

Вихованець Атлетіко знову виступатиме в Іспанії.

Правий захисник Хаві Манкільо поповнив склад Сельти на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Гравець достроково розірвав угоду з Ньюкаслом і повернувся до чемпіонату Іспанії, який залишив влітку 2017 року. Тоді "сороки" віддали за нього Атлетіко, вихованцем якого він і є, 5 мільйонів євро.

На рахунку 29-річного іспанця 110 матчів за Ньюкасл у всіх турнірах. Протягом цього часу він відзначився голом і 7 асистами. У цьому сезоні гравець ще не з'являвся на полі.

Контракт Манкільо з Сельтою розраховано до кінця червня 2025 року. За новий для себе клуб він виступатиме у футболці з 19-м номером.

Зазначимо, що раніше клуб із Віго підписав бразильського опорного півзахисника.