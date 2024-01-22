Вихованець Атлетіко знову виступатиме в Іспанії.
Хаві Манкільо, Getty Images
22 січня 2024, 15:11
Правий захисник Хаві Манкільо поповнив склад Сельти на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Гравець достроково розірвав угоду з Ньюкаслом і повернувся до чемпіонату Іспанії, який залишив влітку 2017 року. Тоді "сороки" віддали за нього Атлетіко, вихованцем якого він і є, 5 мільйонів євро.
На рахунку 29-річного іспанця 110 матчів за Ньюкасл у всіх турнірах. Протягом цього часу він відзначився голом і 7 асистами. У цьому сезоні гравець ще не з'являвся на полі.
Контракт Манкільо з Сельтою розраховано до кінця червня 2025 року. За новий для себе клуб він виступатиме у футболці з 19-м номером.
Зазначимо, що раніше клуб із Віго підписав бразильського опорного півзахисника.