Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 22 січня 2024 року, 22:00.

У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко здобув мінімальну перемогу над Гранадою.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Альваро Мората, який і приніс до активу "матрацників" три очки на 54-ій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гранада — Атлетіко в 21 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Гранада — Атлетіко 0:1

Гол: Мората, 54.

Гранада: Баталья — Рікард Санчес (Пуертас, 85), Мендес, Мікель, Нева — Гумбау (Мелендо, 80), Серхіо Руїс, Вільяр — Сарагоса (Кальєхон, 80), Боє, Узуні (Аресо, 67).

Атлетіко: Облак — Савич, Вітсель, Ермосо — Моліна, Льоренте (де Пауль, 46), Барріос (Хіменес, 80), Сауль (Коке, 76), Рікельме (Самуел Ліно, 46) — Мората (Корреа, 76) , Грізманн.

Попередження: Боє, 75, Баталья, 90+4 — Сауль, 72, Савич, 75.