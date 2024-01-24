Іспанія

Гравець незадоволений нинішньою кількістю ігрової практики у Реалі.

Арда Гюлер хоче знайти собі новий клуб до літа для більш регулярних виступів - повідомляє Sport.

Талановитий вінгер відновлювався після пошкоджень і лише у попередніх матчах з Атлетіко і Арандіною дебютував у складі Реала Мадрид. Однак в наступних іграх Карло Анчелотті вирішив не випускати його на заміну, що не дуже сподобалося Арді.

Отже, є розмови про те, що гравець може піти в оренду і отримувати регулярну ігрову практику, щоб набрати оптимальні кондиції.

Цього сезону він провів 2 матчі.