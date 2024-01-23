Клуб цікавиться можливістю додати якості у захисті.
Тобіас Слотсагер - Getty Images
23 січня 2024, 21:56
Жирона хоче оформити трансфер центрального захисника з Оденсе Тобіаса Слотсагера — повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Колектив Мічела на даний момент не мав якихось розмов з датським колективом. Завдяки перемозі над Севільєю йому вдалося зайняти лідируюче місце у таблиці.
Гравець дебютував у чемпіонаті літом 2022 року.
Цього сезону він провів 16 матчів в усіх можливих турнірах і забив 1 гол.