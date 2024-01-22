Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 21 січня 2024 року, 19:30.

У 21 турі чемпіонату Іспанії-2023/24 Жирона здобула розгромну домашню перемогу над Севільєю з голами українців Довбика і Циганкова.

Гості відкрили рахунок у матчі на 10-й хвилині — відзначився Ромеро. Після цього настав час Артема Довбика — нападник господарів поля оформив хет-трик протягом шести хвилин. По перерві Циганков збільшив перевагу Жирони, а наприкінці поєдинку Стуані поставив крапку у ньому.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Севілья у 21 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Севілья 5:1

Голи: Довбик, 13, 15, 19, Циганков, 56, Стуані, 89 — Ромеро, 10

Жирона: Гассаніга — Коуту, Хуанпе (Яакобішвілі, 29), Блінд, Гутьєррес — Еррера (Соліс, 65) — Циганков (Валері, 66), Порту, Мартін, Савіо (Торре, 73) — Довбик (Стуані, 73).

Севілья: Дмитрович — Навас, Ньянзу, Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса — Сусо (Ламела, 62), Соу (Агуме, 77), Жордан — Ромеро (Межбрі, 62), Окампос (Маріано, 77).

Попередження: Соу, Ганнібал