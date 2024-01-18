Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 17 січня 2024 року, 22:30.

Жирона увійшла до вісімки найкращих команд Кубка Іспанії. В 1/8 фіналу вони здолали Райо Вальєкано з рахунком 3:1.

Артем Довбик потрапив до заявки, але так і не вийшов на поле, тоді як Віктор Циганков після травми відіграв 60 хвилин.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Райо Вальєкано в 1/8 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Жирона — Райо Вальєкано 3:1

Голи: Стуані, 16, 19 (пен.), Блінд, 27 — Нтека, 36



Жирона: Карлос — Арнау (Коуту, 46), Хуанпе (Яакобішвілі, 46), Блінд, Гутьєррес — Порту, Соліс (Мартін, 74), Еррера (Валері, 60) — Циганков (Алейш Гарсія, 60), Стуані, Савіо.



Райо Вальєкано: Карденас — Ратіу, Мартін, Мумін, Чавварія — У. Лопес, Валентін (Посо, 82) — Паласон (Альваро Гарсія, 66), Нтека, Де Фрутос (Фалькао, 75) — Де Томас (Трехо, 66).



Попередження: Стуані — Нтека