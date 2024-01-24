Іспанія

У мадридському клубі таки відбулась ротація воротарів.

Словенський воротар Ян Облак є незмінним "першим номером" у мадридському Атлетіко вже тривалий час, проте в клубі все одно переймаються гравцями, що у випадку потреби мають стати йому гідною заміною.

Хорватський голкіпер Іво Грбич у свої 28 років тривалий час погоджувався перебувати за спиною в більш досвідченого партнера по команді, проте зрештою "матрацники" вирішили його змінити на молодшого футболіста.

Кілька днів тому стало відомо, що Атлетіко зацікавився 26-річним воротарем румунського Рапіда 1923 Гораціу Молдованом.

А вже зараз ми говоримо про здійснення цього трансферу.

Бухарестський колектив отримає 1 млн євро, а гравець матиме контракт до 2027 року.

У цьому сезоні в румунському чемпіонаті Гораціу награв 22 матчі, пропустивши 22 м’ячі та 10 разів відстоявши "на нуль".