Іспанія

На зміну досвідченому хорвату прийде румунський новачок.

Місце основного воротаря в мадридському Атлетіко цілком заслужено належить словенському голкіперу Яну Облаку, однак щодо того, хто має брати на себе роль "другого номера" в нього за спиною постійно точаться суперечки.

Хорватський 28-річний виконавець Іво Грбич, із перервою на річну оренду у французькому Ліллі, пробував себе в цьому амплуа з літа 2020 року, однак, судячи з усього, його каденція в клубі незабаром добігатиме до завершення.

Чинний контракт із гравцем розраховано до кінця сезону й Атлетіко радо погодився з пропозицією у 2,5 млн євро від англійського Шеффілд Юнайтед, аби хоч трохи заробити на відході футболіста.

У той самий час мадридці розуміють, що Облаку потрібна людина на заміну на всяк випадок, тому наразі клуб веде перемовини з румунським Рапідом 1923 щодо 26-річного воротаря Гораціу Молдована.

За футболіста заплатять 800 тис. євро, що відповідає клаусулі в його чинному контракті з клубом.

Угоду з Молдованом підпишуть строком до 2028 року.

У цьому сезоні в румунському чемпіонаті Гораціу награв 22 матчі, пропустивши 22 м’ячі та 10 разів відстоявши "на нуль".