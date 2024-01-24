Іспанія

Маурісіо Пеллегріно працював з українцем у Леганесі.

Кадіс на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Маурісіо Пеллегріно.

Угода з 52-річним аргентинцем розрахована до кінця цього сезону.

Раніше Пеллегріно очолював Валенсію, Естудіантес, Індепендьенте, Алавес, Саутгемптон, Леганес, Велес та Унівесідад де Чилі.

Додамо, що у Леганесі аргентинець працював із українським воротарем мадридського Реалу Андрієм Луніним.

Після 21 туру Кадіс набрав 15 очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.