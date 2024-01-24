Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють баскський Атлетік та каталонська Барселона.

Баскський Атлетік та каталонська Барселона на Сан Мамесі розіграють путівку до півфіналу Кубка Іспанії.

Ернесто Вальверде, після поразки від Валенсії (0:1), залучив до стартового складу Агірресабалу в рамці воріт, тоді як Весга повернеться до опорної зони, а Арес зіграє на правому фланзі атаки.

Хаві, на тлі перемоги над севільським Бетісом (4:2), використав із перших хвилин Крістенсена в центрі оборони.

Атлетік: Агірресабала — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос, Весга — Арес, Сансет, Н. Вільямс — Гурузета.

Запасні: Сімон, Альварес, І. Вільямс, Муньяїн, Де Маркос, Вільялібре, А. Еррера, Р. Гарсія, Ноласкоаїн, У. Гарсія, Хаурегісар.



Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, де Йонг, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Торрес.

Запасні: Астралага, Канселу, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто, Фермін, Кубрасі, Аарон, Гую, Форт.



Гра Атлетік — Барселона почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.