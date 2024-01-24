Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють баскський Атлетік та каталонська Барселона.
Андреас Крістенсен, Getty Images
24 січня 2024, 22:03
Баскський Атлетік та каталонська Барселона на Сан Мамесі розіграють путівку до півфіналу Кубка Іспанії.
Ернесто Вальверде, після поразки від Валенсії (0:1), залучив до стартового складу Агірресабалу в рамці воріт, тоді як Весга повернеться до опорної зони, а Арес зіграє на правому фланзі атаки.
Хаві, на тлі перемоги над севільським Бетісом (4:2), використав із перших хвилин Крістенсена в центрі оборони.
Атлетік: Агірресабала — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос, Весга — Арес, Сансет, Н. Вільямс — Гурузета.
Запасні: Сімон, Альварес, І. Вільямс, Муньяїн, Де Маркос, Вільялібре, А. Еррера, Р. Гарсія, Ноласкоаїн, У. Гарсія, Хаурегісар.
Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, де Йонг, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Торрес.
Запасні: Астралага, Канселу, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто, Фермін, Кубрасі, Аарон, Гую, Форт.
Гра Атлетік — Барселона почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.