Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу Кубку Іспанії, який пройде 23 січня і розпочнеться о 22:30.

У чвертьфіналі Кубка Іспанії між собою зійдуться Атлетік і Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

АТЛЕТІК — БАРСЕЛОНА

СЕРЕДА, 23 СІЧНЯ, 22:30. НУЕВО САН МАМЕС, БІЛЬБАО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Атлетік виступає непогано і знову намагається вийти у єврокубки. Ернесто Вальверде демонструє чудову роботу і доводить свою високу тренерську кваліфікацію.

Колектив Хаві грає не дуже впевнено і поступився у Суперкубку Іспанії Реалу, коли були запитання щодо впевненості команди, що в черговий раз змусило критиків говорити щодо можливого звільнення наставника. У чемпіонаті Іспанії Барселона може захистити титул, але для цього необхідно вигравати й тримати конкурентів близько, а з якістю гри є нюанси.

Можливо, кубок, де наразі із не завжди впевненою грою і середнім рівнем опонентів вдається крокувати далі, є можливістю взяти трофей у цьому сезоні, якою точно необхідно користатися. Наразі є пошкодження у деяких ключових гравців, голкіпера Марк-Андре тер Штегена, кількох важливих захисників, що також створює неприємності іспанському гранду.

Однак у непоганих кондиціях Ферран Торрес, академія також дає нових талантів. В нинішній ситуації це дозволяє більш менш нормально комплектувати команду.

Обидва колективи дуже часто демонструють непогану результативність і цього разу також можна очікувати голів. У деяких попередніх матчах Барселоні вдавалося обігрувати опонента, але враховуючи нинішні виступи Атлетіка та вміння непогано грати компактно і пресингувати в рамках його моделі, а з цим у колективу Хаві бувають труднощі, це буде зробити непросто.

Наразі чемпіон Іспанії веде у зустрічах з баскським колективом в усіх турнірах. Доволі солідна перевага, як у перемогах, так і забитих голах і інших статистичних нюансах — 80 — 121 на користь Барселони, різниця м'ячів — 336 — 445.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетік: Сімон — Лєкуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Еррера, Прадос — Муньяін, Сансет, Н. Вільямс — Вільяллібре

Барселона: Пенья — Форт, Кунде, Араухо, Бальде — Педрі, Гюндоган, де Йонг — Торрес, Левандовські, Феліш

Не зіграють: Де Маркос — Тер Штеген, Мартінес, Алонсо, Гаві

Під питанням: Весга, Гарсія — Рафінья

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