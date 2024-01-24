Іспанія

Гравець дуже близький до зміни клубної прописки.

Головний тренер Антверпена Марк ван Боммел прокоментував потенційний перехід до Атлетіко одного з його підопічних Артура Вермерена, передає журналіст Фабріціо Романо.

Центральний півзахисник опинився поза складом Антверпена на сьогоднішній матч 1/4 фіналу Кубка Бельгії проти Левена. Керманич "червоних" ван Боммел заявив, що у клубі вирішили не ризикувати здоров'ям 18-річного бельгійця.

"Атлетіко — дуже хороший крок для Вермерена. Здається, це клуб, який йому точно підходить. Угода ще не завершена на 100%, але ми не будемо ризикувати сьогодні", — пояснив нідерландський спеціаліст.

За даними Романо, "матрацники" віддадуть за півзахисника 22 мільйони євро з бонусами. Гравець обговорить остаточні деталі контракту з клубом найближчими днями.

У цьому сезоні Вермерен взяв участь у 32 матчах Антверпена у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і 6 асистами.