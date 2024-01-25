Іспанія

Керманич Атлетіка прокоментував вихід до півфіналу Кубка Іспанії.

Баскський Атлетік напередодні вибив каталонську Барселону з чвертьфіналу Кубка Іспанії за підсумком видовищного овертайму.

Атлетік — Барселона 4:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "левів" Ернесто Вальверде прокоментував успіх власної команди.

"Це була гра, у якій було все. Дуже сильна зустріч. Барселона відігрались у першому таймі, після чого ми також повинні були повертатись до гри. Мої гравці дуже виснажені.

Той факт, що Іньякі Вільям зміг повернутись до розташування команди перед грою й бути присутнім на полі, був емоційним поштовхом для всіх, не тільки через те, що він зробив безпосередньо в грі, але й через те, що він дав нам у роздягальні.

Він — гравець, який задає рух команді, а також уболівальникам. Здається, що, якщо спробувати написати сценарій подій останніх днів, то й вигадати подібне буде неможливим.

Іньякі завжди був вирішальним гравцем. Коли він вийшов на поле, він був трохи схвильований, але потім заспокоївся.

Ми — команда, яка любить приймати виклики. Давно ми не брали участь у такому конкурентному матчі. Цей турнір, який змушує нас хвилюватись через результат, як і решту команди. Окрім того, проти Барси вони сьогодні доводилось грати на останньому подиху.

Тепер залишиться лише чотири команди. Двоє з них будуть фіналістами. Минулого року ми не змогли потрапити у вирішальну гру. Цього року ми хочемо цього досягти. У мене немає жодних уподобань щодо суперника. Хто має бути, той і буде", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч баскський Атлетік проведе в гостях у Кадіса в рамках Ла Ліги.