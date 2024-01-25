Іспанія

Керманич Барселони прокоментував виліт із Кубка Іспанії.

Каталонська Барселону напередодні поступилась баскському Атлетіку в овертаймі та вилетіла з Кубка Іспанії на етапі чвертьфіналу.

Атлетік — Барселона 4:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що ми зробили все від себе залежне для перемоги. Ми добре протистояли чудовій команді, яка дуже сильно грає вдома. Я ж вам одразу казав після жеребкування, що нам не пощастило з суперником.

Ми могли забити переможний гол, коли у Ламіна Ямала була пара моментів у основний час. Ми можемо пишатись тим, що намагались урятувати гру.

Причини поразки? Брак концентрації та індивідуальні помилки. Ми знали про рух Сансета на другій лінії і дозволили йому заходити до нашого штрафного.

Ми добре проаналізували гру суперників перед матчем, але не реалізували найкращого для нас сценарію. Я пишаюсь нашою молоддю, але коли йдеться про відокремлену від команди гру кожного з них на чужій половині поля, важко розраховувати на підсумкову перемогу. Це й трапилось сьогодні.

Шкода, що ми вилетіли, адже ми старались з останніх сил. Проте ми йдемо з поля з високо піднятою головою, бо грали, переважно, із юнаками в складі. Але я спокійний — найважливіші титули ще попереду", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч баскський Атлетік проведе в гостях у Кадіса в рамках Ла Ліги.